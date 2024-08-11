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Zelikman
Российская армия освободила около 50 квадратных километров в Харьковской области
Сообщается, что киевские формирования вынуждены отходить под давлением подразделений ВС РФ

  Российские войска продолжают укреплять свои позиции на востоке Харьковской области, в частности, к востоку от реки Оскол. Вслед за занятием посёлка Песчаное, российские силы ежедневно освобождают новые земли на данном участке, продвигаясь как в сторону Купянска, так и вдоль указанной реки.

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  За минувшие 24 часа Вооружённые силы России взяли под контроль территорию площадью примерно 14 квадратных километров к северу от Песчаного, пройдя вглубь примерно на 3 километра. Это стало самым значительным продвижением на этом участке линии боевого соприкосновения в Харьковской области за последние несколько недель.

  Параллельно с этим части российской армии освободили значительную площадь земли западнее Стельмаховки и Берестового, которая составила в районе 35 квадратных километров. Глубина продвижения составила почти 4 километра, а ширина достигает 9 километров. В совокупности за 24 часа войска освободили порядка 50 квадратных километров территории.


  Отступление Вооружённых сил Украины в этих районах может быть обусловлено тем, что киевскому командованию не хватает возможностей закрепиться в населённых пунктах, и они вынуждены с большими потерями отступать буквально через поля в сторону Купянска и реки Оскол. Тем временем командующий Сырский полностью сосредоточен на боевых действиях Вооружённых сил Украины в окрестностях Курской области, где постепенно ситуация для Киева становится менее радужной.

#сво #армия #бои #наступление #харьков
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