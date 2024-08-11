По словам представителей немецкого Минобороны, конфликт может развязаться в конце текущего десятилетия

В Германии вновь начинают обсуждать начало срочной подготовки к возможному конфликту с Российской Федерацией. Накануне данную тему поднял Михаэль Гисс, командующий Бундесвером в регионе Гамбург.

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Офицер считает, что у страны есть примерно 5 лет для подготовки к потенциальному столкновению. Это может распространяться не только на военную сферу, но и бизнес, а также на всё общество в целом. По его мнению, население должны быть готовы к противостоянию российской армии. Он также отметил, что Германия не воспринимает ситуацию на Украине так остро, как это делают Польша или балтийские страны, однако, угроза нарастает.

"Мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны быть настолько устойчивы в социальном плане, чтобы противостоять внешней военной угрозе", отметил капитан первого ранга, имея в виду Россию под термином "военная угроза".

Гисс сообщил, что руководство Бундесвера разрабатывает план действий на случай вооруженного конфликта с Россией, в котором предусмотрены только неядерные средства. Это положение акцентируется отдельно. В Берлине рассматривают возможность ведения боевых действий против ядерной державы исключительно с использованием обычного вооружения.

Министр обороны Германии Борис Писториус и генеральный инспектор Бундесвера Карстен Брейер ранее высказывались о вероятности столкновения с Россией. Они обозначали различные временные рамки - от 5 до 8 лет. Однако, оба они уверены, или, по крайней мере, создают такое впечатление, что нападение России неизбежно.