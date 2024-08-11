Версия Glory Battle получит более агрессивный дизайн и новый 254-сильный двигатель





Кроссовер Chery Explore 06, известный в России под названием Jaecoo J7, расширит свою линейку за счет новой усовершенствованной версии для китайского рынка. Модель, получившая имя Glory Battle, будет отличаться от других представителей этой серии как обновленным дизайном, так и более мощным двигателем. Об этом сообщает издание Autohome, которое опубликовало первые изображения и некоторые характеристики данной модификации.

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Что касается внешнего вида Chery Explore 06 Glory Battle, то его будут выделять измененные бамперы и радиаторная решетка, а также воздухозаборники на капоте и расширители колесных арок. Кроме того, на представленных фото можно увидеть экспедиционный багажник на крыше и подножки, что придает модели дополнительную функциональность и стиль. Новая специальная версия по своим размерам не отличается от ранее представленной Explore 06 Secret Knight Edition. Ее габариты составляют 4552x1905x1789 мм, а расстояние между осями - 2672 мм.





Под капотом модели Glory Battle установлен двухлитровый двигатель мощностью 254 лошадиные силы, который заменяет стандартный 1,6-литровый turbo-агрегат мощностью 197 лошадок от Explore 06. Двигатель работает в паре с тем же семиступенчатым «роботом» и оснащен системой полного привода.

Среди ближайших новинок Jaecoo для международных рынков, в том числе и для России, ожидается компактный кроссовер J5. Тестовое производство этой модели стартовало в конце прошедшего месяца.