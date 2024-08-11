По мнению экспертов, Киев пододвинул свои средства ПВО слишком близко к передовой

За сутки российские вооруженные силы нанесли удары по трем пусковым установкам и радиолокационной станции AN/MPQ-65 системы Patriot, уничтожив их с помощью ракет и беспилотников. Скорее всего, украинское командование переместило свои установки ближе к линии соприкосновения, чтобы угрожать российской авиации, которая активно ведет бомбардировку ВСУ с использованием управляемых авиационных бомб.

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Последние 24 часа оказались весьма успешными для российских войск. Уничтожение трех установок и РЛС Patriot в течение одного дня - это отличный результат. Однако, подробности этой операции не раскрываются Министерством обороны. Помимо этого, был поражен склад боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», вероятнее всего, расположенный в Краматорске, где произошел мощный взрыв с последующей детонацией. Также средствами ПВО были сбиты четыре ракеты «Точка-У», 15 снарядов HIMARS и Vampire, а также 71 БПЛА.

По актуальным направлениям ситуация остается стабильной, с акцентом на Курском и Донецком. На Курском участке обстановка для российских сил не слишком благоприятная, однако, после первых дней атаки удалось остановить продвижение украинских войск и установить контроль над ситуацией. Сводки с передовой сообщают о неудачных попытках украинских формирований провести атаки. В Донецкой области, напротив, российские силы продолжают наступление на Торецк и Покровск, расширяя контролируемую территорию. Кроме того, поступают позитивные сообщения из Новгородского района, где войска продолжают очищать территорию.

Хорошие новости также приходят с Купянского направления, где российские военные сделали бросок вперед в районе Песчаного и Стельмаховки, пытаясь прижать киевскую группировку к реке Оскол и окружить её. На других направлениях также наблюдаются некоторые успехи, хотя они менее значительные.