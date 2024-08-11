Однако, в общем на рынке наблюдается снижение цен на автомобили примерно на 4%

Согласно актуальным данным, на рынке Российской Федерации наблюдается рост цен на новые автомобили китайского производства. Как показал анализ специалистов, средняя стоимость такого транспортного средства увеличилась примерно на 150 тысяч рублей за последний год.

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По состоянию на 1 августа, среднестатистическая стоимость китайских автомобилей в стране составляет 3511000 рублей. В прошлом году данный показатель находился на уровне 3362000 рублей, что означает, что в текущем году цены возросли примерно на 4,24% или 149000 рублей.

Среди машин китайского производства, представленных на рынке, кроссоверы пользуются наибольшей популярностью среди пользователей. В начале августа особый интерес проявлялся к следующим моделям: Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и M6, а также Geely Monjaro, Geely Atlas, Omoda C5, Exeed LX и TXL, и к автомобилям GAC GS8 и Jaecoo J7.

Однако, по данным аналитиков, новые транспортные средства на рынке в общем дешевеют уже третий месяц подряд. С начала 2024 года ценовая политика снизилась на 4% и к началу августа составила 3,57 миллиона рублей. Наиболее заметно цены упали на модели Hongqi E-HS9 и Exeed LX.

На фоне введения западных санкций и выхода из российского рынка некоторых европейских автопроизводителей, китайские фирмы, увидев хорошую возможность, начали оперативно занимать их места, постоянно расширяя свой модельный ряд в России. Такой расклад является весьма выгодным как для российской, так и для китайской стороны. Отечественный рынок насыщается автомобилями, а китайские компании получают новые перспективы для развития бизнеса.