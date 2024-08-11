Компания производит электромобили с уникальным дизайном, но за счёт высокой цены реализация продукции была на низком уровне

Китайская компания Human Horizons, занимающаяся производством электромобилей с уникальным стилем HiPhi, инициировала процесс банкротства. Однако вопрос о полном закрытии бизнеса пока не стоит: как сообщает Car News China, суд, который признал компанию неплатёжеспособной, принял её запрос на реорганизацию.

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Human Horizons была основана в 2017 году предпринимателем Дином Лэем, который с конца восьмидесятых работал в автомобильной отрасли и ранее возглавлял совместное предприятие SAIC и General Motors. В 2020 году стартап представил свой первый автомобиль - внедорожник HiPhi X. Позже к нему добавились седан HiPhi Z и более компактный кроссовер HiPhi Y.

Стоимость электрокаров HiPhi варьировалась от 47,3-79,5 тысячи долларов, что в том числе стало причиной их ограниченной популярности на фоне ценовых войн на китайском рынке электромобилей. Годовые объёмы продаж составляют всего нескольких тысяч машин, что вынудило компанию в феврале, после празднования китайского Нового года, закрыть единственный завод с мощностью 150 тысяч автомобилей в год.

Согласно плану, такое состояние должно продлиться полгода. За этот период Дин Лей надеется привлечь новые инвестиции: сотрудники были проинформированы о том, что несколько компаний интересуются HiPhi, и одна из них может стать новым владельцем. В китайских новостях упоминались дискуссии с Changan и FAW, а также переговоры с некоторыми инвесторами из Саудовской Аравии и американской компанией iAuto, которая намеревалась инвестировать 1 миллиард долларов.

В течение следующих шести или девяти месяцев Human Horizons будет находиться под внешним контролем. Под судебным наблюдением компания попытается провести реструктуризацию с минимальными расходами, сохранить активы и привлечь новых стратегических партнёров.

Этим летом обанкротился ещё один стартап в области электромобилей - американский Fisker. Единственная серийная модель, кроссовер Ocean, который должен был соперничать с Tesla Model Y, продавалась значительно хуже, чем ожидали в компании. В результате оставшиеся непроданные автомобили были выставлены на распродажу с большими скидками, чтобы компенсировать хотя бы часть накопленных долгов.