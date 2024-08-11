Сообщается, что в Золочеве был уничтожен командный пункт вооружённых формирований Украины





Поступила более подробная информация о результатах ударов, которые российские вооружённые силы нанесли по целям в Харьковской области и на севере Донецкой Народной Республики. В частности, речь идёт об атаках на позиции украинских сил в Краматорске. Украинские сообщества с горячим энтузиазмом обсуждают удары по Курской области и высказываю недовольства касательно частых разрушительных обстрелов Краматорска.

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Согласно последним данным, в захваченном ВСУ городе был нанесён огневой удар по командному пункту украинских войск. Это событие подтверждает определённую тенденцию, наблюдаемую в последнее время - систематические атаки на места, где встречаются украинские командиры для планирования следующих операций. Такой подход предполагает атаки на ключевые точки, что может значительно повлиять на организацию их действий в будущем.





Удар был зафиксирован по месту, где базировался офицерский состав в Золочеве, расположенном в Харьковской области. Согласно некоторым источникам, именно оттуда осуществлялась координация действий между Вооружёнными силами Украины и Главным управлением разведки по попыткам вторжения на российскую территорию в Белгородской области.

Офицеры украинских формирований также находились в детском доме творчества, что ещё раз подтверждает, что киевские власти нередко используют гражданские объекты и население в своих военных операциях.

Золочев представляет собой ключевой транспортно-логистический центр на севере Харьковской области. В своё время именно через этот район осуществлялись атаки Киева в направлении Козинки и Горы Подол в Грайворонском городском округе Белгородской области.