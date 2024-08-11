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Zelikman
В ночь с 10 на 11 августа российская авиация вновь ударила по объектам украинских военных
Сообщается о поражении целей в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях

  Российская армия провела ночную операцию против украинских формирований, использовав беспилотники и ракеты. В Киеве, Полтаве, Сумах, Кривом Роге и ряде других городов раздались чередующиеся взрывы. В восточных и центральных регионах Украины долгое время звучала воздушная тревога.

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  Согласно сведениям как российских, так и украинских информаторов, в субботний вечер и в ночь на воскресенье российские военные нанесли удары по Сумам, причем наиболее мощные взрывы произошли непосредственно в городе. Подробностей о пораженных объектах пока нет, возможно, дальнейшие информация поступит от Министерства обороны. Особо отмечается, что атаки были нацелены на сам город Сумы, а не на область, которая уже неоднократно подвергалась обстрелам, включая ракетные атаки.

  Вечером в воздушном пространстве Украины вновь появились ударные дроны, среди которых были замечены и меньшие по размеру устройства, известные как «Герберы». Судя по всему, они использовались в качестве отвлекающих целей. Согласно информации от Воздушных сил ВСУ, тревога была объявлена в районе 9 часов вечера, когда первая группа БПЛА пересекла Запорожскую область, направляясь к Днепропетровской. Ночью происходила массированная атака дронами украинских военных объектов.

  В Киеве ночью раздавались взрывы, о чем отчитались местные власти, однако информация о повреждениях не раскрыта, но на ряде участков города наблюдались отключения электроэнергии. Кроме того, «Герани» вновь атаковали аэродром в Миргороде Полтавской области, а также были зафиксированы удары по Кривому Рогу и Кременчугу. По полученной информации, был повреждён местный нефтеперерабатывающий завод. В Харькове также зафиксирована серия прилётов, в этом случае авиация применяла авиабомбы с модулями планирования и корректировки. В приграничных регионах Украины усиливаются удары с целью истощения запасов украинских сил.

#сво #армия #оружие #авиация #дроны-камикадзе #бомбы
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