Сообщается, что одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом, есть пострадавшие

В ночь с субботы на воскресенье украинские военные силы нанесли удар по Курску с использованием ракет и беспилотников. Одна ракета повредила жилой многоэтажный дом, есть пострадавшие. Об этом рассказал ВрИО губернатора Курской области Алексей Смирнов.

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Минувшей ночью противовоздушная оборона России работала в Курске, сначала сбивая ракеты, а затем и беспилотные летательные аппараты. Местные жители слышали несколько взрывов в небе над городом. На земле также были зафиксированы разрушения: одна из украинских ракет, нацеленная на железнодорожный вокзал, была перехвачена, но, упав, повредила жилое здание. В итоге 13 человек получили ранения, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. Из-за возникшего пожара сгорели несколько автомобилей. К счастью, жертв среди населения нет.

"На месте падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажный дом в Курске в настоящее время работают все службы экстренной помощи. К сожалению, в результате атаки украинских сил пострадали 13 человек, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. На место происшествия выехали несколько бригад скорой медицинской помощи", - сообщил Смирнов.

После атаки ракетами ВСУ предприняли попытку удара с помощью беспилотников, однако, противовоздушная оборона вновь отразила нападение. Информации о дополнительных повреждениях в городе пока не поступало.

Также ночью произошла атака на Воронеж, где были сбиты несколько дронов. По предварительным данным, жертв и разрушений не зарегистрировано.