Проект постановления правительства, касающегося противопоказаний для водителей, на самом деле не включает в себя новых заболеваний.

Разработанный Министерством здравоохранения проект постановления правительства, касающегося противопоказаний для водителей, на самом деле не включает в себя новых заболеваний. Как сообщает «КоммерсантЪ», работники национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии опровергли появившиеся в СМИ сообщения о том, что чиновники планируют запретить управлять транспортным средством людям с "расстройствами сексуальных предпочтений" и "нарушениями половой идентификации".

реклама

В НМИЦ психиатрии и наркологии сообщили, что проект распоряжения правительства по вопросам психических и поведенческих расстройств "не устанавливает дополнительных противопоказаний, медицинских рекомендаций или ограничений для управления транспортным средством". Все заболевания, указанные в документе, уже включены в действующий список, который используется на протяжении 10 лет. Противопоказания к вождению возникают только в случаях "хронических и затяжных психических расстройств с выраженными стойкими или часто возникающими обострениями".

Россия продолжает применять классификацию заболеваний и проблем с здоровьем МКБ-10, принятую Всемирной организацией здравоохранения в 1990 году, хотя на международном уровне она потеряла свою актуальность в 2022 году. В новой редакции МКБ-11 понятие расстройства гендерной идентификации заменено на "гендерное несоответствие" и исключено из категории психических расстройств.

Летом этого года в России были опровергнуты слухи о введении запрета на вождение для людей старше 70 лет. Однако, в Госдуму поступил законопроект о необходимости медицинского освидетельствования водителей по достижении ими 80 лет.