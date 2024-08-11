Наступление ВСУ в Курской области остановлено, и вместе с этим, российские подразделения могут образовать котёл для украинских сил в Донецкой Народной Республике

Пока российские подразделения продолжают выявлять и ликвидировать военнослужащих украинских сил на западе Курской области, в районе прорыва к России и в Сумщине ситуация на нескольких участках линии соприкосновения для Киева ухудшается. Украинские источники также отмечают сложные обстоятельства для своих военных, особенно на Донецком направлении.

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Военные ресурсы украинской стороны подтверждают успехи российской группировки в окрестностях посёлка Иванковцы на Покровском участке и в Красногоровке на Донецком направлении. Согласно информации от российских военных корреспондентов, завершена зачистка Ивановки, и началось движение в сторону соседней Гродовки. К югу от этого населенного пункта продолжаются действия российских войск в районе Сергеевки.

"Севернее Песчаного российская сторона пытается выйти на высоты, что предоставит ей новые возможности для дальнейшего наступления на Колесниковку", - сообщает украинский военный паблик Deep State, сопровождая информацию соответствующей картой.

Также, согласно информации из украинских источников, Вооружённые силы России осуществили продвижение в районе Стельмаховки и Песчаного, двигаясь к Осколу. Если российские войска продолжат наступление в этом секторе, это может привести к окружению соединений ВСУ, которые пытаются удержать позиции.

На Торецком участке российские силы прошли западнее населённого пункта Нью-Йорк, заняв лесные массивы и приусадебные участки. Войска приблизились к населенным пунктам Пантелеймоновка, а также к Валентиновке и Сухой Балке. Динамика продвижения на этих участках вновь подтверждается данными Deep State. Необходимо учитывать, что украинская сторона крайне неохотно признаёт свои провалы, поэтому обновления о продвижении российских вооружённых сил публикуются с задержкой, в то время как реальная ситуация для ВСУ выглядит значительно более угрюмой.

Все больше специалистов, включая как западных, так и украинских аналитиков, отмечают, что оборона Вооруженных сил Украины в Донбассе находится в критическом состоянии.

Сложившаяся ситуация не вызывает оптимизма и у украинских военных, особенно после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко вновь решил сосредоточить значительные войска у границы с Украиной в ответ на недавнюю провокацию с беспилотниками. Ранее сообщалось, что Генеральный штаб ВСУ оставлял около 120 тысяч солдат у границы с Беларусью из опасений наступления с севера.