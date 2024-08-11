Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
NEO Semiconductor представила новую технологию памяти для ИИ-устройств
Согласно представителям компании, 3D X-AI chip сможет быть в 100 раз производительнее действующих решений

  Компания NEO Semiconductor, известная своими разработками в области флэш-памяти 3D NAND и 3D DRAM, представила инновационную технологию 3D X-AI chip, призванную заменить текущие решения HBM в графических процессорах, используемых для искусственного интеллекта. Этот чип на основе 3D DRAM включает в себя функции встроенной обработки искусственного интеллекта, позволяющие ему создавать и обрабатывать данные без необходимости в математических вычислениях. Это существенно устраняет узкие места, возникающие при передаче больших объемов информации между памятью и процессором, что способствует повышению общей скорости и эффективности работы систем ИИ.

реклама

  Основная концепция 3D X-AI заключается в использовании слоя нейронных схем, который обрабатывает информацию в 300 слоях памяти на одном кристалле. По заявлению NEO Semiconductor, такая 3D-память обеспечивает увеличение производительности в 100 раз благодаря 8000 нейронным цепям, выполняющим обработку данных непосредственно в памяти. При этом плотность памяти в 8 раз превосходит современные HBM, а энергопотребление снижается на 99% за счет уменьшения объема передаваемой информации, необходимой для работы мощных графических процессоров.

  "Современные чипы ИИ теряют в производительности и эффективности из-за недостатков архитектуры и технологий", - отмечает основатель и генеральный директор NEO Semiconductor Энди Хсу.

  Хсу отметил, что разделенная структура хранения и обработки приводит к узкому месту в производительности на шине данных. Перемещение больших объемов информации через эту шину ограничивает общую производительность и увеличивает потребление энергии. 3D X-AI предлагает возможность обработки данных с использованием искусственного интеллекта прямо в каждом чипе HBM, что может существенно уменьшить объем передаваемой информации между HBM и графическим процессором, тем самым повышая эффективность и значительно снижая энергозатраты.

  Компания сообщает, что X-AI обладает объемом 128 ГБ и может осуществлять обработку данных с помощью искусственного интеллекта на уровне 10 ТБ/с на матрицу. Объединение двенадцати матриц в одном упаковочном решении HBM позволяет достигать 120 ТБ/с пропускной способности. Разработка технологий искусственного интеллекта открывает новые горизонты для вычислительной техники. Многие компании работают над решениями, способствующими улучшению скорости обработки и пропускной способности.

#технологии #искусственный интеллект #чипы #память #neo semiconductor #3d x-ai chip
+
Написать комментарий (0)
В сеть просочились новые данные о будущих видеокартах Battlemage от Intel
Королевский монетный двор Великобритании начал перерабатывать электронику в чистое золото
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показало видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
28
Иран получил новые неотслеживаемые ракеты
1
Тройной складной смартфон от Huawei замечен в руках у генерального директора компании
2
ВС РФ взяли последний рубеж украинской обороны с востока Покровской агломерации
+
ASML и Imec объявили о прорыве в области литографии с высоким числом апертуры High-NA
1
Челябинская «Электромашина» усиливает оборонный потенциал с помощью передовой линии цинкования
+
7 языков программирования, которые будут особенно востребованы в ближайшее время
+
Концерн "Калашников" адаптирует ракету "Вихрь-1", способную уничтожить Abrams, для запуска с дронов
+
Биржа OKX замечена в блокировке аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
1
На месте Пресненского машиностроительного завода в Москве построят три 150-метровые башни
4
Команда исследователей обнаружила звезду J0524-0336 с аномально высоким содержанием лития
+
Блокировка YouTube в России: VPN-приложения бьют рекорды скачиваний
+
Nintendo Switch 2 получит второй кулер, зарядное устройство на 60 Вт и производительность Steam Deck
5
INNOVA анонсировала масштабные обновления для всех версий Lineage 2
3
The Verge: ИИ-гаджет Humane AI-Pin не пользуется спросом
+
"Окирпичивание" гаджетов iPhone после посещения курортных стран и использование местных eSIM
3
Опубликованы фотографии смартфона Google Pixel 9 Pro XL с OLED-дисплеем яркостью 3000 нит
1
Аналитики JPMorgan фиксируют усталость медведей – кто на этот раз спас Bitcoin от резкого падения
3
«КАМАЗ» начал продажи новой модели тягачей поколения К5 для региональных перевозок
1
Космический телескоп Хаббл запечатлел взрыв сверхновой в галактике Эридана
+

Популярные статьи

17 способов оживить Youtube
42
"RIPOUT" - краткий обзор нового хоррор-шутера
1
Краткий обзор четырех новых фильмов ("Байкеры", "Планета обезьян: Новое царство" и другие)
+
Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия
4
Про уникальную выпускницу, набравшую 400 балов за ЕГЭ, и как это можно было сделать
6
Процессоры какой компании на сегодняшний день актуальны, и какие лучше обходить стороной
6
Как сделать апгрейд процессора и не разориться, и стоить ли покупать Intel в 2024 году
10
Что не так с Ryzen 5 9600X – быстрый и недорогой процессор с низким потенциалом продаж
17
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
15
Как заставить кота зарабатывать себе на корм
8

Сейчас обсуждают

mr Andy
01:16
А ничего что у 9700x TDP 65Вт? Ему даже вода не нужна... Хотите буста в играх - ждите x3d 9000 серии. А так это холодный проц с отличной производительностью для сборки новой системы. Но переходить на ...
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
Makaveli23rus
00:55
Для этой штуки дорога нужна. Для самолётов нет.
Завершились испытания транспортной системы, способной двигаться со скоростью до 1000 км в 1 час
Освободитель софы
00:38
Вот только почему то боевые действия идут на территории РФ
Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показала видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
ddr22
00:37
попробуйте браузер тор
17 способов оживить Youtube
Освободитель софы
00:35
А эти наши с тобой в одной комнате?
Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показала видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
Освободитель софы
00:34
Военкоры пишут обратное
Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показала видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
jsth
00:31
Во-первых, ну это (НАТО впряжется) стандартное вранье - они всем так говорят и всегда кидают. Во-вторых, если будет успех, то зачем НАТО впрягаться? Хохлы все сделают, и впрягаться вообще нет необходи...
Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показала видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
Валерий Агапов
00:27
С момента Переворота, который назвали Перестройкой.
Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показала видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
Валерий Агапов
00:26
Главная трудность, что мы имеем дело с НЕЛЮДЯМИ. Но это и нам развязывает руки.
Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показала видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
Валерий Агапов
00:23
35 лет РФ разрушали и грабили, и вдруг опять. Но это не значит, что надо рвать волосы. Прорвёмся. Это агония Запада.
Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показала видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем