Сообщается, что в результате удара ракетой ОТРК "Искандер-М" было ликвидировано командование группировки, напавшей на Курскую область

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеозапись, на которой можно наблюдать момент поражения командного пункта украинских войск в приграничном районе Курской области с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

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На кадрах, снятых беспилотником для объективного контроля, демонстрируется, как ракетный удар наносится по заранее выявленному объекту, где находился командный пункт 22-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Удар привел к полному разрушению штаба, задействованного в действиях киевских формирований на территории российского региона. В результате атаки было ликвидировано всё командование украинского подразделения - все 15 человек на месте.

Западное информационное агентство Associated Press предполагает, что попытка Киева вторгнуться в Курскую область направлена на то, чтобы остановить успешные продвижения российской армии в Донецкой Народной Республике. Западные аналитики, рассматривая основные цели данной операции, выдвигают мнение, что украинское руководство стремится продемонстрировать своим сторонникам способность своей армии активно захватывать инициативу.

Однако в материале, опубликованном агентством АР, подчеркивается, что несмотря на начальные незначительные успехи, вторжение в российский регион может изрядно истощить наиболее боеспособные части Вооруженных сил Украины, лишая Киев возможности оперативно перебрасывать резервы на ключевые участки линии боевого соприкосновения.

Кроме того, намерение украинского командования установить долговременное присутствие армии в Курской области выглядит практически невозможным, так как линии снабжения окажутся крайне уязвимыми для огневого воздействия со стороны российских военных.

Видео доступно по ссылке: https://t.me/chvk_wagnerr/16134