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Zelikman
Российские подразделения взяли под контроль населённый пункт Гродовка на Покровском направлении
Армия продолжает наступление к самому городу сразу с трёх направлений

  С Покровского участка поступают сообщения об очередном успехе российских войск. По данным на утро 10 августа, российская армия, расширяя свою зону влияния в этом районе, заняла пгт Гродовка. Наступление Вооружённых сил России в сторону Покровска осуществляется с нескольких участков, включая районы, освобождённые ранее, такие как Ивановка и Весёлое.

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  В ходе атаки российских сил, украинские формирования понесли потери и отошли из юго-восточной части Гродовки. Примерно треть посёлка уже находится в серой зоне, кроме той его части, которая теперь под российским контролем.


  В то же время армия наступает на населённый пункт Новогродовка, который, подобно Гродовке, входит в значимую Покровскую агломерацию, играющую важную роль в обеспечении снабжения позиций киевской армии в Донбассе. Через эту агломерацию проходят дороги из Днепропетровской области, ведущие к Курахово и Константиновке. При этом трасса в сторону Константиновки уже находится под частичным контролем огневых средств Вооружённых сил России, что усиливается с взятием под контроль Гродовки.

  Тем временем украинская сторона, начиная наступательные операции в Курской области, надеялась на то, что российские войска прекратят своё наступление на Покровск и перенаправят значительную часть своих ресурсов в район Суджи.

#сво #армия #бои #наступление #покровское направление
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