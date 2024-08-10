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Zelikman
В Китае опубликовали изображения нового седана от немецкой компании BMW
Сообщается, что новые BMW 2 будут представлены уже до конца текущего года.

  Министерство промышленности Китая, в рамках процесса сертификации, представило фотографии и предварительные технические характеристики нового седана BMW, который станет частью 2 серии и будет именоваться Gran Coupe. На китайском рынке эта четырехдверная модель будет доступна с тремя типами бензиновых турбомоторов, а её официальная премьера планируется до конца текущего года.

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  Изображения седана опубликованы в двух версиях — 225L и M235L. Внешне они различаются только оформлением радиаторной решётки и дизайном дисков колёс. Кроме того, более производительная версия оснащена небольшим спойлером на крышке багажника, красными тормозными суппортами и четырьмя выхлопными патрубками. Можно предположить, что спорт-пакет M станет стандартным вариантом для этой модели, предлагаясь на китайском рынке.

  Седан имеет длину 4663 миллиметра и колёсную базу 2780 миллиметров, что на 137 и 110 миллиметров больше, чем у предшественника. Новинка построена на переднеприводной платформе UKL, общей с недавно представленным хэтчбеком 1 серии, что проявляется в схожем оформлении передней части кузова.


  Для китайского рынка BMW 2 серии предусмотрены три бензиновых турбомотора: 1,5-литровый двигатель мощностью 174 лошадиные силы и два 2,0-литровых с мощностями 227 и 335 л.с. Издание AutoHome утверждает, что базовая версия с первым двигателем, скорее всего, не будет предложена для продаж.

  В конце июля стали доступны патентные фотографии BMW 2 серии для европейского рынка. На этих изображениях седан выглядит более сдержанно, что может быть связано с отсутствием спортивного М-пакета. Ожидается, что в странах ЕС новинка появится также до конца года.

#технологии #автомобили #транспорт #bmw
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