По словам представителей компании, в производстве автомобилей начнёт участвовать Борский стекольный завод

Автомобильный завод «Москвич» сообщил о планах по увеличению локализации производства. С конца этого года кроссоверы с индексами 3 и 3е начнут оснащаться стеклом, производимым Борским стекольным заводом. В 2024 году также предусмотрены мероприятия по дальнейшей интеграции российских комплектующих в производство.

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Представители завода подчеркнули, что Борский стекольный завод будет поставлять все виды стеклянных изделий, необходимые для сборки кроссоверов «Москвич».

В настоящее время на автомобилях марки «Москвич» используются отечественные системы «ЭРА-Глонасс» и технологические жидкости. Ожидается, что до конца текущего года к ним добавятся аккумуляторы и колёса, а в следующем году - элементы для сидений и телематика.

Значительным шагом к локализации производства автомобилей на предприятии является переход к полному циклу, который включает сварку и покраску кузовов. По новой схеме сборка кроссоверов моделей 3 и 3е началась в мае. В будущем руководство компании намерено начать собственное штампование кузовных деталей, используя сырьё, произведённое в Российской Федерации. Переход на отечественные комплектующие может помочь в улучшении доступности данных автомобилей.