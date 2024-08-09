Однако, компания еще не озвучила цены и дату начала продаж своего кроссовера

Кроссовер Cadillac XT5, который стал известен в 2015 году и обновился в 2019-м, теперь пережил свою первую смену поколения. Новинка, предлагающая увеличенные размеры и более современные технологии, была представлена в Китае. Дата начала продаж и стоимость пока не объявлены.

реклама

Дизайн нового Cadillac XT5 стал известен еще до выхода официальных снимков. В январе фотографии уже были опубликованы в китайском министерстве, а в мае утечки показали интерьер. Автомобиль получил новую радиаторную решётку с мелкой ячейкой, более узкие передние и задние фары с матричной технологией освещения, обновленные бамперы и новые 21-дюймовые колёсные диски. Размеры модели составляют 4888x1957x1698 мм. В сравнении с предыдущей генерацией, новая версия длиннее на 75 мм, шире на 54 мм и выше на 12 мм. Также, колёсная база увеличилась лишь на 6 мм, достигнув 2863 мм. Вместимость багажного отделения составляет 653 литра.

В интерьере автомобиля вместо отдельных приборов и мультимедийного экрана теперь установлен единый 33-дюймовый экран с высоким разрешением. Новизной является и трёхспицевый руль, который оборудован как физическими, так и сенсорными кнопками. Также изменена структура центрального тоннеля.

В комплектацию входят передние кресла с функциями подогрева, вентиляции, массажа и памятью настроек, аудиосистема от AKG и атмосферная подсветка салона. В 2017 году Cadillac XT5 для китайского рынка стал первой моделью марки с умеренной гибридной установкой. При переходе к новому поколению кроссовер сохранил статус "мягкого" гибрида: 2,0-литровый турбированный двигатель, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором, развивает 237 лошадиных сил и 350 Нм. Двигатель по-прежнему сочетается с девятиступенчатой автоматической трансмиссией и предложениями как по переднему, так и по полному приводу.