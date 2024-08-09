Со слов представителей компании, некоторые клиенты опасаются, что в него может попасть дождевая вода

Компания Xiaomi была вынуждена опубликовать специальное сообщение для своих клиентов, объясняющее, как правильно использовать передний багажный отсек нового электроседана SU7. Как сообщает CarNewsChina, некоторые покупатели высказывали опасения, что дождевая вода может скапливаться в этом пространстве. Кроме того, компания предупредила владельцев автомобилей о недопустимости установки неоригинальных запчастей, так как это может негативно сказаться на процессе беспроводных обновлений.

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Передний багажник, как дополнительное место для хранения, стал характерной особенностью электромобилей. Однако, несколько пользователей Xiaomi SU7 выражали беспокойство о возможном повреждении вещей в случае попадания воды. В ответ на это, компания подчеркнула, что багажное отделение оснащено качественным уплотнителем, который обеспечивает защиту от влаги. В случае, если вода все же попадает, ее можно легко удалить через специальные дренажные отверстия внизу, просто сняв заглушки. При этом стоит отметить, что объем переднего багажника SU7 составляет 105 литров, что превышает аналогичные отделения в Porsche Taycan и Tesla Model S.

Некоторые владельцы модели Xiaomi SU7 сообщили о возникших трудностях с беспроводным обновлением, которое должно было улучшить функции полуавтономного управления. Бортовая система фиксировала ошибку, из-за чего установка обновления не завершалась. В компании пояснили, что данная проблема наблюдалась на электрокарах, где были установлены детали от сторонних производителей, как, например, неоригинальные фары. Выяснилось, что перед обновлением электроника проверяет все системы на наличие аутентификационных ключей, и если они отсутствуют, процесс апгрейда не производится. В Xiaomi отметили, что, если вернуть оригинальные компоненты, установка обновления пройдет без проблем.

Издание также подчеркнуло, что возникшие проблемы могут быть связаны с тем, что многие владельцы SU7 становятся первыми пользователями электромобиля в своей жизни, что предполагает некоторую неопытность. Однако, база клиентов бренда продолжает расти. В данный момент компания уже проводит испытания второго электрического автомобиля, который будет представлять собой спортивный кроссовер, а также разрабатывает экстремальную серийную версию своего первого седана.