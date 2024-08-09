Данное изделие будет поставляться в сухопутные войска, ВДВ, морскую пехоту и подразделения специального назначения

Созданный концерном «Калашников» новый ручной пулемет для Вооруженных сил России вскоре будет представлен широкой аудитории. Об этом сообщил генеральный директор концерна Алан Лушников.

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Этот пулемет был разработан в соответствии с заказом и техническим требованиями Министерства обороны и выполнен в калибре 5,45 миллиметра, что позволяет обеспечить "длительную и плотную" стрельбу в качестве средства огневой поддержки для воинских формирований. Основным боеприпасом выбран 5,45х39 миллиметров, чтобы увеличить объем запаса, который могут нести солдаты.

"Пулемет предназначен для повышения эффективности и расширения боевых возможностей подразделений сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и подразделений специального назначения", - заявил представитель концерна.

Лушников также отметил, что вскоре пройдет публичная демонстрация пулемета. Однако дата, когда новинка поступит в войска, пока не уточняется. В начале текущего года появилась новость о том, что ручной пулемет, разработанный «Калашниковым», достиг стадии государственных испытаний. Хотя информация о новинке не раскрыта самим концерном, предполагается, что речь идет о новой модели РПЛ-20 (ленточный ручной пулемет), который стал продолжением проекта ручного пулемета РПК-16 с определенными доработками.

Данный пулемет работает с патронами 5,45×39 мм, его питание осуществляется с помощью ленты, также созданной концерном. Патронная коробка вмещает 100 боеприпасов. Пулемет имеет возможность быстрого изменения ствола, двухсторонний предохранитель и складной приклад с регулируемой щекой. Его вес варьируется в зависимости от длины ствола: 5,2 килограмма для короткой версии и 5,5 килограмма для длинной. Кроме того, пулемет оборудован планкой Пикатинни, что позволяет устанавливать различные виды оптических и коллиматорных прицелов.