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Zelikman
Продвижение ВСУ в сторону Курской АЭС остановлено, но обстановка продолжает оставаться напряжённой
Киев отправляет все больше резервов, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, чтобы закрепиться на захваченных территориях

  Согласно свежей информации, украинские формирования сохраняют контроль над частью территории Суджанского района, включая газоизмерительную станцию «Суджа». Поскольку остается неясной линия поступления российского газа в ГТС Украины, который подается потребителям в Евросоюзе, стоимость на данный ресурс остается на высоком уровне - свыше 450 долларов за тысячу кубометров.

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  Тем временем жители Суджанского района опубликовали обращение к лидеру страны с просьбой о помощи из-за действий украинской группировки. Женщины сообщают, что многие мужчины ушли на защиту Донбасса, и теперь они, с детьми, нуждаются в защите от киевских сил.

  В районе Суджи не прекращаются боевые действия, украинские формирования активно применяют диверсионные и разведывательные группы. ВрИО губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем сообщении президенту подтвердил информацию о том, что ВСУ фактически используют гражданское население в качестве заложников, обстреливая эвакуирующихся, включая машины скорой помощи.

  Российские резервы, прибывшие на участки боевых действий, начали активно участвовать в столкновениях, в том числе в Суджанском районе. Согласно последним данным, в этих боях задействованы также подразделения Вагнера и добровольческого отряда «Пятнашка». Российская армия полностью контролирует Лукашовку в Сумской области.

  Тем не менее, войска Зеленского всё ещё удерживают контроль над несколькими населёнными пунктами в приграничной зоне. Вооруженные силы и Главное управление разведки Украины прилагают усилия, чтобы укрепить свои тылы, снабжая их резервами, горюче-смазочными материалами и боеприпасами. Беспилотники противоборствующей стороны, включая FPV, действуют активно. Однако, продвижение Киева в направлении Коренево на северо-запад и к Курчатову, где расположена Курская АЭС, остановлено. На севере Сумской области противодействие ведёт боевая авиация российских Воздушно-Космических сил. В Курской области организована работа по противодействию диверсионным группам, включая установку ловушек. Российские сапёры также занимаются разминированием участков, где украинские формирования успели установить мины до того, как их выбили.

#сво #всу #армия #бои #курская область
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Пентагон: Действия ВСУ в Курской области укладываются в политику США
WP: Киев просит у США разрешение на удары вглубь России, чтобы развить успех в Курской области
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