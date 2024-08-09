За счет проведения данной операции, бойцам удалось предотвратить еще одну попытку прорыва через государственную границу.

Поступают известия о том, что российские войска осуществляют серию контратак с Белгородской области. Нанеся удары по позициям украинских формирований и сократив численность Вооружённых сил Украины, они смогли продвинуться на территорию Сумской области и взять под полный контроль населённый пункт Лукашовка. Этот посёлок располагается на границе и ранее служил базой для группировок Главного управления разведки Украины, которые пытались совершить прорыв через российскую границу в районе Грайворона, а именно у Козинки.

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Согласно последним сведениям, в окрестностях Лукашовки российские войска нейтрализовали как минимум две буксируемые артиллерийские установки и одну самоходную. Нет даже сомнений, что такие действия российских войск значительно затруднили Киеву осуществление новой попытки пересечения границы. Вместо ожидаемого наступления украинская сторона сама утратила контроль над ранее занимаемыми территориями.

Кроме того, российские подразделения заняли населённый пункт Сотницкий Казачок, проникнув в Харьковскую область через Борисовский район Белгородской области. Помимо этого наблюдается продвижение в направлении сел на границе Сумской и Харьковской областей, таких как Ивашки и Перовское.

Стоит отметить, что военные уже приближались к Сотницкому Казачку в июле, однако, тогда часть населённого пункта всё ещё находилась под контролем ВСУ. На данный момент официальных заявлений от Минобороны по этому поводу не поступало.