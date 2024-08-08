О поставке данных машин Министерству обороны сообщили в пресс-службе Уралвагонзавода

В Вооруженные силы России поступила новая партия усовершенствованных танков Т-80БВМ, передача которых была осуществлена Омсктрасмашем, частью Уралвагонзавода. Данную информацию раскрыли в пресс-службе УВЗ.

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Танки были отправлены с завода железнодорожным транспортом к заказчику. Сведения о количестве машин в поставке не разглашаются, а параметры поставок остаются под завесой тайны. Известно, что боевые машины уже оборудованы новейшей системой противодроновой защиты. В отличие от традиционных козырьков, данное решение также защищает моторно-трансмиссионное отделение. Эта система защиты была разработана на основе опытов, полученных в ходе спецоперации.

"С учетом боевого опыта, российские танки Т-80 получили дополнительное покрытие для верхней части башни, состоящее из сетчатых и металлических экранов. Вдобавок, на танках размещается усиленная динамическая защита, что в целом значительно повышает их уровень защищенности", - отмечают в компании.

Т-80БВМ представляет собой последнюю модификацию танка Т-80, которая поступает на вооружение. В условиях специальной военной операции он получил хорошие отзывы от экипажей, которые отмечают его надежность и способность эффективно противостоять любым западным образцам. Этот танк вооружен 125-миллиметровым орудием, которое умеет стрелять управляемыми ракетами, и снабжен многоканальным прицелом, усовершенствованным газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил, стабилизатором орудия и наблюдательным устройством для механика-водителя.