По имеющимся данным, воду, используемую для охлаждения атомных станций, уже опасно сбрасывать в реку Рона из-за высоких температур и их влияния на экосистему

Как сообщает издание Bloomberg, Электрическая компания Франции (EDF) в скором времени может уменьшить объемы производства на своих атомных станциях, начиная с этих выходных. Причиной такого решения стали высокие температуры, которые ограничивают количество воды, доступной для сброса в реку Рона.

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EDF использует воду для охлаждения реакторов, прежде чем сбросить её обратно в реку, и повышение температуры водоема может негативно сказаться на водной экосистеме, угрожая рыбе и живым организмам. Прогнозы указывают на дальнейшее увеличение температуры в большинстве районов Западной Европы в ближайшие дни. Ожидается, что производственные ограничения коснуться завода Bugey с субботы по четверг следующей недели, согласно заявлению французского оператора электросетей. На электростанции Tricastin возможны сокращения начиная с воскресенья.

Французский парк, состоящий из 56 атомных реакторов, производит более чем две трети потребляемой в стране электроэнергии и играет ключевую роль на европейском энергетическом рынке. Несмотря на то, что возможные сокращения в производстве не вызывают тревоги в плане надежности энергоснабжения, они могут вызвать краткосрочный рост цен на электроэнергию. Так, стоимость одного мегаватт-часа электроэнергии на рынке во Франции для поставок в четверг составила €31,01, в то время как цена на аналогичный товар в Германии на бирже Epex Spot SE достигла €93,15.