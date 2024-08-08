Сообщается о продвижении на 1 километр и начале боевых действий у населённого пункта Переездное





Российские военные не прекращают операции на различных участках линии боевого соприкосновения в Донбассе, одним из которых является Северское. Согласно последним данным, российские вооруженные силы успешно заняли еще одну территорию рядом с селом Переездное.

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За последние сутки российские войска смогли продвинуться приблизительно на 1 километр. Бои продолжаются в юго-восточной части населенного пункта. Военнослужащие РФ осуществляют продвижение вдоль железной дороги, которая фактически формирует восточную границу села.





На данный момент Вооружённые Силы Российской Федерации приблизились к Северску с направления освобождённой Раздоловки на расстояние около 7 километров. Кроме того, для того чтобы продвинуться к этому городу Донецкой Народной Республики, находящемуся под контролем украинских войск, также предпринимается наступление с позиций Выемки и Ивано-Дарьевки.

Не сумев остановить дальнейшее продвижение российских военных в Донбассе, украинские формирования решили атаковать территории российского региона, который входил в состав Российской Федерации ещё до конфликта на Украине. В настоящее время бои разворачиваются в Суджанском районе, где киевская группировка контролирует несколько населённых пунктов и пытается укрепиться, наращивая своё военное присутствие в этом районе.