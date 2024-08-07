Владелец оценил свой автомобиль GM Futurliner, сохранившийся с 1939 года, почти в 1 миллион долларов





В Соединенных Штатах выставлен на продажу впечатляющий фургон GM Futurliner, который был изготовлен в 1939 году. Как сообщает The Drive, компания GM в конце 1930-х годов выпустила лишь 12 таких уникальных автомобилей, которые использовались для передвижных выставок, и до наших дней удалось сохранить максимум девять из них. Текущий владелец, компания Peter Pan Bus Lines, оценивает этот раритет в 998 900 долларов и не рассматривает ни возможность торга, ни обмена.

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Данный Futurliner был спроектирован и построен для передвижной выставки Parade of Progress, где показывались достижения науки и техники в Соединённых Штатах. Предлагаемый на продажу экземпляр не предназначен для грузоперевозок: один из его боков имеет раскладную конструкцию, позволяющую создавать сцену. Кабина, расположенная на вершине и обладающая круглым лобовым стеклом, вмещает всего три человека: одно водительское место в центре и два пассажирских позади. Длина фургона составляет около 10 метров, высота - 3,5 метра, а ширина - лишь 2,4 метра.

Продавец сообщает, что в настоящее время Futurliner оборудован дизельным двигателем Detroit Diesel, который является неоригинальным, и работает в паре с четырёхступенчатой автоматической трансмиссией. Этот мотор способен разогнать 12-тонный транспорт до скорости около 80 километров в час. Оригинальный бензиновый двигатель также идет в комплекте, однако, информация о его состоянии отсутствует. Пробег автомобиля не указан, но компания отметила, что Futurliner регулярно использовался на различных мероприятиях.