Российский дизайнер Александр Селипанов, который недавно основал автомобильный бренд Nilu27, наконец раскрыл свою первую модель. Это суперкар под названием Nilu, который нацелен на истинных ценителей драйва и чистого вождения. Машина практически свободна от электроники, но оснащена атмосферным V12 с мощностью 1070 лошадиных сил и семиступенчатой механической коробкой передач. Официальная премьера запланирована на 15 августа.
реклама
Ранее бренд Nilu27 делился лишь неприметными тизерами и незначительными техническими подробностями, но теперь внешний вид суперкара, созданного Селипановым, стал полностью доступен. Купе отличается обтекаемыми формами и множеством воздухозаборников, а также имеет двери типа "крыло чайки" и уникальную заднюю часть, которая демонстрирует 3D-печатный выпускной коллектор.
Интерьер модели Nilu отличается минимализмом, близким к футуристическому стилю, и почти полностью свободен от физических кнопок - лишь на потолке находятся несколько переключателей в авиационном стиле. В этом суперкаре отсутствуют сенсорные экраны: единственный дисплей интегрирован в зеркало заднего вида. Аналоговые приборы оформлены в уникальные рамки, напоминающие по своей форме ремни ГРМ. Кресла имеют фиксированное положение, однако, регулируются рулевая колонка, педали, подголовники и зеркала.
Nilu построен на углепластиковом монококе с трубчатыми подрамниками и обладает полностью независимой подвеской по типу "пушрод". Автомобиль укомплектован 21-дюймовыми дисками и карбон-керамическими тормозами Brembo с шестипоршневыми суппортами. Атмосферный V12 объемом 6,5 литра развивает мощность 1070 лошадей и 860 Нм, что позволяет достигать скорости в 400 километров в час и разгоняться до 100 километров менее чем за 3 секунды, при массе 1,2 тонны.
В первой партии планируется выпустить лишь 15 автомобилей, ориентированных на трековые гонки, а позже Nilu27 предложит еще 54 купе для уличного использования. Цены на новинку пока не раскрываются.