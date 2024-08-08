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Zelikman
В США предоставили новый суперкар от российского дизайнера Александра Селипанова - Nilu
Автобренд Nilu27 был основан совсем недавно и первой машиной компании стал автомобиль с атмосферным V12 мощностью 1070 лошадиных сил


  Российский дизайнер Александр Селипанов, который недавно основал автомобильный бренд Nilu27, наконец раскрыл свою первую модель. Это суперкар под названием Nilu, который нацелен на истинных ценителей драйва и чистого вождения. Машина практически свободна от электроники, но оснащена атмосферным V12 с мощностью 1070 лошадиных сил и семиступенчатой механической коробкой передач. Официальная премьера запланирована на 15 августа.

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  Ранее бренд Nilu27 делился лишь неприметными тизерами и незначительными техническими подробностями, но теперь внешний вид суперкара, созданного Селипановым, стал полностью доступен. Купе отличается обтекаемыми формами и множеством воздухозаборников, а также имеет двери типа "крыло чайки" и уникальную заднюю часть, которая демонстрирует 3D-печатный выпускной коллектор.



  Интерьер модели Nilu отличается минимализмом, близким к футуристическому стилю, и почти полностью свободен от физических кнопок - лишь на потолке находятся несколько переключателей в авиационном стиле. В этом суперкаре отсутствуют сенсорные экраны: единственный дисплей интегрирован в зеркало заднего вида. Аналоговые приборы оформлены в уникальные рамки, напоминающие по своей форме ремни ГРМ. Кресла имеют фиксированное положение, однако, регулируются рулевая колонка, педали, подголовники и зеркала.

  Nilu построен на углепластиковом монококе с трубчатыми подрамниками и обладает полностью независимой подвеской по типу "пушрод". Автомобиль укомплектован 21-дюймовыми дисками и карбон-керамическими тормозами Brembo с шестипоршневыми суппортами. Атмосферный V12 объемом 6,5 литра развивает мощность 1070 лошадей и 860 Нм, что позволяет достигать скорости в 400 километров в час и разгоняться до 100 километров менее чем за 3 секунды, при массе 1,2 тонны.


  В первой партии планируется выпустить лишь 15 автомобилей, ориентированных на трековые гонки, а позже Nilu27 предложит еще 54 купе для уличного использования. Цены на новинку пока не раскрываются. 

#автомобили #транспорт #суперкар #nilu27
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