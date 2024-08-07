Ранее Москва и Пхеньян заключили соглашение о взаимной военной поддержке в случае нападения на одну из стран

В последние дни вновь в центре обсуждения оказалась тема недавно закреплённого соглашения между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой, касающегося стратегического всеобъемлющего сотрудничества, включая военные аспекты. Этот документ подразумевает, что в случае агрессии нападения на одну из стран, она может рассчитывать на военную поддержку со стороны партнёра.

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"Подписанный договор о всеобъемлющем партнёрстве включает в себя условия о взаимной помощи в ответ на агрессию в отношении одной из сторон данного соглашения", - заявлял по этому поводу президент России Владимир Владимирович Путин.

Это высказывание можно трактовать как подтверждение данного намерения. На фоне вторжения со стороны украинских формирований на доконфликтную российскую территорию - Курскую область, с использованием бронированной техники из стран Североатлантического Альянса, некоторые военные аналитики оценивают вероятность оказания военной поддержки Пхеньяном.

Сегодня поступили сообщения о том, что Вооружённые силы Украины захватили станцию распределения и учёта газового транзита Суджа в этом российском регионе. Хотя информация пока не имеет официального подтверждения, факт присутствия украинских войск на территории вышеупомянутого региона России остаётся.

В связи с этим возникает вопрос: активируется ли автоматически пункт соглашения, подписанного Россией с КНДР менее двух месяцев назад? По мнению экспертов, судя по тексту договора, вероятность этого составляет 100% с юридической точки зрения. Таким образом, это создаёт прецедент. Однако, сам Пхеньян пока не делал никаких заявлений по этому поводу.