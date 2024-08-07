Обновление коснётся 1,6 миллиона автомобилей в Китайской Народной Республике

Компания Tesla Inc. планирует выпустить исправление программного обеспечения для большинства автомобилей, проданных в Китае, из-за проблемы, касающейся незапертых капотов. Эта ситуация может представлять собой угрозу безопасности, о чем сообщается в уведомлении официального регулятора.

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Согласно информации об отзыве, иногда защелка капота не сигнализирует водителю о том, что передний капот остался незапертым. Это может привести к его полному открытию во время движения, что значительно повышает риск аварии.

Tesla намерена внедрить беспроводное обновление для более чем 1,6 миллиона автомобилей Model S и Model X, а также Model 3 и Model Y, которые были произведены в Китае с октября 2020 года по июль 2024 года. Кроме того, компания свяжется с владельцами тех автомобилей, которые не могут быть отремонтированы с помощью программного обновления, чтобы предложить другие способы решения возникшей проблемы.

Согласно информации, предоставленной Китайским центром автомобильных технологий и исследований, по состоянию на июнь на крупнейшем международном рынке для электромобилей было зарегистрировано примерно 1,9 миллиона автомобилей Tesla.

Обращения водителей из Китая стали поводом для отзыва более 1,8 миллиона автомобилей Tesla в Соединенных Штатах в прошлом месяце. Проблема с непреднамеренным открытием капотов на моделях Model 3 и Model Y начала исследоваться производителем в марте, как отмечает отчет о безопасности от Национальной администрации безопасности дорожного движения США. В апреле производитель выявил проблему, связанную с деформацией переключателя защелки.

Уведомление, выпущенное во вторник, стало вторым крупным отзывом для Tesla в Китае в текущем году. В январе были отозваны 1,6 миллиона автомобилей, которые также прошли обновления программного обеспечения для устранения проблем в улучшенной системе помощи водителю Autopilot.