Ранее данные модели уже были на рынке Японии, но выпускались в ограниченном количестве





Компания Nissan вновь представила кемпер MyRoom на базе минивэна Caravan на японском рынке. Этот дом на колёсах был впервые представлен в прошлом году, но только в ограниченной специальной версии под названием Launch Edition. Как сообщает Carscoops, теперь он доступен постоянно, с ценами в диапазоне от 38 до 47,2 тысячи долларов.

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Кемпер создан на основе длиннобазного варианта минивэна с обычной крышей и низким полом. Он отличается особыми черными штампованными дисками, неокрашенными бамперами и зеркалами. Внешне его можно выделить среди стандартных моделей Caravan лишь благодаря тематическим наклейкам и уникальной двухцветной окраске кузова, где крыша оформлена в контрастном белом цвете.

Внутреннее пространство Nissan Caravan MyRoom можно охарактеризовать как «трансформируемое» благодаря использованию модульной мебели. В зависимости от пожеланий владельца, его можно легко переделать в комфортную гостиную, уютную столовую или функциональную спальню. Модель предлагает два варианта двуспальных кроватей, а также кресла, которые могут преобразовываться в диван, стол для еды и различные ящики для хранения. Для питания электрических устройств здесь предусмотрены аккумуляторы от Nissan Leaf. В интерьере использованы светлые деревянные материалы, а окна оформлены шторами и деревянными жалюзи, создающими приятную атмосферу. Также в потолке установлены светодиодные освещения, которые добавляют современности и комфорта в это уникальное пространство.





Кемпер предлагает на выбор два типа двигателей: бензиновый агрегат объемом два литра мощностью 130 лошадок и крутящим моментом 178 Нм, а также дизельный двигатель объемом 2,5 литра с мощностью 132 лошади и 370 Нм. Оба варианта оснащены семиступенчатой автоматической коробкой передач и имеют задний привод, при этом дизельный двигатель доступен также с полноприводной системой. Информация о том, будет ли Caravan MyRoom доступен на рынках за пределами Японии, пока отсутствует.

Одной из самых ожидаемых новинок Nissan на международном рынке в этом году станет новый Patrol. В рамках тизерной кампании производитель уже начал постепенное раскрытие характеристик внедорожника, а его официальная премьера запланирована на 3 сентября.