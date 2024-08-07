Тем временем, украинское ЦИПСО начало распространять дипфейки, связанные со сложившейся ситуацией

Невзирая на периодически всплывающие сообщения о том, что украинские войска могут быть вытеснены с территории Курской области, группировка ВСУ не спешит покинуть занимаемые позиции. По состоянию на утро 7 августа, украинские силы всё еще оставались на российской земле.

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Ситуация в Курской области не перестает быть напряжённой: город Суджа, который оказался в зоне воздействия ВСУ, практически полностью эвакуирован. Жители и государственные учреждения были перемещены в более безопасные районы. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, открыты пункты для сдачи донорской крови.

Согласно различным источникам из России и Украины, накануне формирования Вооруженных сил Украины располагались в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино, Дарьино, Свердликово, Гоголевка и Олешня. В ночной период обе стороны приводили в боевую готовность свои резервные силы для предстоящих сражений. Также сообщается о присутствии на территории России примерно батальона украинских военнослужащих с бронированной техникой, включая различные диверсионно-разведывательные группы.

Сообщается, что украинская сторона сосредоточила в зоне атаки значительное количество средств противовоздушной обороны, что создало серьезные трудности для работы российской авиации. Если днем удары воздушных сил были успешными, то к вечеру их эффективность резко снизилась. В настоящее время активно используют артиллерию и беспилотные летательные аппараты обе стороны конфликта.

Есть сведения о том, что Генеральный штаб ВСУ сконцентрировал силы в Сумской области численностью до бригады, их возможное использование в боевых действиях зависит от дальнейшего развития событий. Следует отметить, что информация получена из неофициальных источников, и Министерство обороны пока никаких комментариев не предоставляло.





Тем временем украинское ЦИПСО пытается посеять панику среди населения Российской Федерации, рассылая дипфейки с призывами к мобилизации. Накануне глава Курской области Алексей Смирнов записал видео, где кратко описал ситуацию в приграничной зоне. В сети начали распространяться фейковые видеоматериалы на основе данного видео, созданные при помощи генеративного искусственного интеллекта, где якобы глава региона призывает мужчин взять в руки оружие и отправиться в зону боевых действий.

Ещё раз стоит обратить, что в настоящий момент украинские спецслужбы используют такие инструменты в своих целях, черпайте информацию из проверенных источников.