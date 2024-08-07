Пекин становится одним из крупнейших экспортёров ядерных технологий, в то время как США теряют свои позиции в данной отрасли

На территории курортного острова Хайнань в Китае работники завершают строительство первого в мире маломасштабного модульного ядерного реактора, предназначенного для коммерческого использования. Этот проект входит в рамки национального парка атомных станций, направленных на сокращение зависимости страны от угля и импортируемого топлива.

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"Скорее всего, лишь семи странам под силу проектировать, производить и эксплуатировать атомные электростанции", - отметил представитель китайского МИД Цуй Цзяньчунь во время своего визита на объект в Гонконге.

Масштаб и скорость атомной программы Китая впечатляют. Первую атомную электростанцию страна запустила в 1981 году, и, согласно ожиданиям аналитиков, к 2030 году Китай опередит Францию и США. В условиях, когда в мире строится мало новых реакторов, в Китае возводят 30. Правительство инвестировало миллиарды в исследования, включая Linglong One, который является единственным маломодульным реактором, получившим одобрение МАГАТЭ и планируемым к завершению к концу следующего года.

Секрет успеха этой страны заключается в масштабах, поддержке со стороны государства и сравнительно простых, воспроизводимых технологиях. Этот опыт можно перенести в другие страны, так как интерес к ядерной энергии растет на фоне необходимости обеспечения энергетической безопасности и решения климатических проблем, особенно в развивающемся мире. Китай, наряду с Россией и Южной Кореей, остается одним из немногих экспортёров ядерных технологий, в то время как влияние США и Франции ослабляется, что вызывает беспокойство как на дипломатическом, так и на ином уровне.