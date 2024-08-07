По словам представителей компании, GARM, CVS Health, Mars, Orsted, Unilever и многие другие организовали бойкот против платформы, приведший к существенным убыткам X

Платформа X, ранее известная как Twitter, обострила свои отношения с рекламодателями, подав иск против Глобального альянса за ответственные СМИ (GARM), Всемирной федерации рекламодателей (WFA) и ряда крупных компаний. Социальный гигант утверждает, что эти организации инициировали незаконный бойкот, приведший к убыткам X на миллиарды долларов.

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Иск опирается на недавние выводы Судебного комитета Палаты представителей США, где были выявлены факты скоординированного бойкотирования X и нескольких других фирм. Доклад утверждает, что GARM и её партнеры использовали методы бойкота, а также тактики демонетизации и ограничения выбора для потребителей. X утверждает, что подобные действия негативно сказались на пользователях платформы и нарушили рынок идей.

Генеральный директор X, Линда Яккарино, в своем резком открытом письме на платформе представила свои обвинения. Она обвинила GARM и его членов в “организации целенаправленного незаконного бойкота” против X, акцентируя внимание на важности платформы как “глобальной городской площади” и разрушительном влиянии бойкота на пользователей и свободный обмен информацией. Яккарино отметила, что задачей этого бойкота было убрать пользователей X, включая спортивных фанатов, геймеров, журналистов, активистов, родителей, а также политических и корпоративных лидеров.

Иск подан против компаний GARM, CVS Health, Mars, Orsted и Unilever, с утверждением, что их совместные действия нарушают антимонопольное законодательство. X утверждает, что, несмотря на усилия по устранению проблем рекламодателей и улучшению безопасности платформы, бойкот продолжает существовать.





“Мы удовлетворили и превысили ожидания рекламодателей и таких организаций, как GARM, в отношении новых инструментов. Наша платформа подтверждает свою способность безопасно и эффективно представлять бренды и достигать целевой аудитории”, - заявила Яккарино.



