По словам бывшего сотрудника компании, руководство ставило задачи по загрузки необходимых материалов с интернета.

Компания Nvidia оказывается под обвинением в том, что она собирает миллионы видеоматериалов с интернета для обучения своих продуктов на основе искусственного интеллекта. По информации источников, эти видео не только использовались для исследования, но также планировалось интегрировать их в различные решения компании, включая генератор 3D-мира Omniverse, технологии для автономных автомобилей и создание цифровых аватаров. Данные появились благодаря анонимному бывшему работнику Nvidia, который предоставил информацию изданию 404 Media.

реклама

Согласно этой информации, некоторым сотрудникам было поручено загружать видеоматериалы с целью обучения AI Nvidia. Существует множество опасений относительно законности и этичности таких действий, однако, руководители проектов всегда уверяли их в правильности принятого решения. Вице-президент Nvidia по исследованиям, Минг-Ю Лю, якобы прокомментировал это: “Это было принято на уровне руководства. Мы имеем общее согласие на использование всех данных”.

Не впервые технологическая компания в сфере искусственного интеллекта сталкивается с обвинениями в использовании контента в Интернете без соответствующего разрешения. Несколько исков поданы против таких фирм, как OpenAI, Stability AI, Midjourney, DeviantArt и Runway. В то же время, Nvidia пока избегала подобных обвинений, так как её основная деятельность заключается в производстве чипов для центров обработки данных, что способствовало её росту в качестве одной из наиболее дорогостоящих компаний в мире.

Тем не менее, Nvidia также планирует активнее участвовать в создании базовых моделей ИИ, на которые смогут опираться другие игроки на рынке. Для получения конкурентных преимуществ в нынешних условиях, как сообщается, компания нацелена на обучение своих систем с использованием обширной библиотеки видеоданных, доступных в Интернете. Согласно некоторым источникам, компания Nvidia использовала открытые видеоматериалы, данные, лицензированные только для научных исследований, а также видеоролики с YouTube и даже контент от Netflix.