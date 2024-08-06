Пытаясь покинуть данный район, отступающие подразделения ВСУ несут существенные потери от огня российской артиллерии

Российские войска, действующие в районе Нью-Йорка (Новгородское) близ Торецка, смогли окружить подразделения Вооруженных сил Украины в восточной части населённого пункта. В результате киевская армия сейчас предпринимает попытки вырваться из котла, неся при этом значительные потери.

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Украинские формирования оказались в ловушке в восточной части Нью-Йорка, не начав выводить свои силы на новые позиции, когда ситуация ещё позволяла это сделать. В настоящее время украинская сторона пытается разобраться с критической ситуацией, стремясь выйти с минимальными потерями, но её усилия не приносят успеха. Как подчеркивает источник, обстановка для ВСУ весьма опасная.

"На востоке Нью-Йорка украинские формирования в окружении пытаются панически эвакуировать свои подразделения, но подвергаются интенсивному огню и терпят потери. Большое количество бойцов ликвидируется в процессе", - сообщают источники.

По информации украинских источников, военные отошли от оборонительных позиций на восточных рубежах Нью-Йорка, опасаясь окружения. Поступают данные, что они движутся в сторону Нелеповки, которая всё равно находится под контролем огневых средств российских сил. Часть территории, оставленная украинскими войсками, теперь контролируется российскими подразделениями, а другая часть оказалась в "серой зоне".

Эти данные подтверждаются и независимыми аналитиками, в числе которых немецкий репортер Юлиус Репке. Он предостерегал несколько дней назад о том, что украинские части, зажатые между Нью-Йорком и окрестными районами Торецка, рискуют оказаться в серьезном окружении.