Со слов представителей компании, на замену ему в 2025 году начнут поставляться обновлённые версии данной модели

Компания FAW прекращает продажи кроссовера Bestune T99 на российском рынке. Как сообщили в пресс-службе бренда, данное решение связано с предстоящим выпуском обновленной версии данной модели в стране. На данный момент стоимость вседорожника начинается от 3 миллионов рублей.

реклама

Bestune T99 является флагманом китайского производителя в России. С длиной 4,8 метра, кроссовер оснащен 2,87-метровой колесной базой и полностью независимой подвеской. Под капотом работает двухлитровый турбомотор мощностью 218 лошадиных сил и с крутящим моментом 340 Нм. Автомобиль оборудован шестиступенчатой автоматической трансмиссией и передним приводом.

T99 предлагался на российском рынке в двух довольно насыщенных комплектациях, с ценой флагманской версии в 3163000 рублей. Поставки этой модели в Россию завершены, и сейчас дилеры распродают оставшиеся запасы. В 2025 году в линейке FAW появится обновлённая версия данного автомобиля, и в российском представительстве компании заверили, что сервисное обслуживание и поддержка уже приобретённых машин останутся на высоком уровне.

На международном рынке FAW Bestune T99 предлагает несколько изменённый внешний вид и новый силовой агрегат - 224-сильный 2,0-литровый двигатель в сочетании с восьмидиапазонной автоматической трансмиссией. В ближайшее время также ожидается обновление ещё одной модели в российской линейке FAW - лифтбека Bestune B70, который получит улучшенную мультимедийную систему и расширенный пакет современных систем помощи водителю.