Данные средства будут использованы для возведения современного центра упаковки чипов в штате Индиана

Компания SK Hynix Inc. планирует получить начальные субсидии от США в размере $450 миллионов и кредиты на сумму $500 миллионов для создания современного центра упаковки чипов и исследовательского объекта в штате Индиана. Этот проект укрепит позиции США в ключевом сегменте цепочки поставок искусственного интеллекта.

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Совокупные инвестиции в проект составят $3,87 миллиарда, и новый завод будет поставлять высокоскоростные чипы памяти, которые необходимы производителям искусственного интеллекта, включая компанию Nvidia. Появление завода создаст приблизительно 1000 новых рабочих мест. Кроме того, компания рассчитывает на налоговые льготы в размере 25%, аналогично другим предприятиям, осуществляющим строительство в Америке. SK Hynix стремится увеличить свое преимущество над Samsung и Micron в поставках чипов HBM для Nvidia, что способствовало удвоению её рыночной капитализации с конца 2022 года. Процесс упаковки чипов стал важным направлением в технологической гонке между США и Китаем.

На данный момент администрация Байдена объявила о предоставлении субсидий для пяти крупнейших мировых производителей полупроводников: SK Hynix, Samsung, Micron, Intel Corp. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. В отличие от этого, другие страны с аналогичными программами привлекли инвестиции лишь от нескольких из этих компаний.

На фоне Nvidia, основными клиентами SK Hynix остаются Apple, Microsoft и Alphabet. Первоначально SK Group планировала инвестировать до $15 миллиардов в упаковку и исследовательские проекты в США. Когда компания представила свой объект в Индиане, они отметили, что этот проект часть их общего плана. Кроме того, корейская фирма рассматривала Аризону для открытия своего предприятия в США.