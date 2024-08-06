Сообщается о прилётах в Харьковской, Сумской, Киевской, Полтавской и Херсонской областях

Военные силы России вновь нанесли удары по инфраструктуре и военным объектам Украины, включая заводы украинского оборонного комплекса. В операции использовались как дроны-камикадзе, так и наземные ракеты. Информацию распространили украинские военные корреспонденты. Взрывы произошли в таких городах, как Харьков, Киев, Сумы, а также в Херсонской и Полтавской областях.

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Авианалет начался вечером в 5 августа, когда Воздушные силы Украины зафиксировали появление ударных беспилотников «Герань» в небе над территорией страны примерно в 23:00. В это же время в украинских сообществах стали всплывать данные о взрывах в Киеве и Броварах. Киевская военная администрация, главой которой является Виталий Кличко, утверждает, что две ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» были сбиты над столицей, однако очевидцы сообщили о мощных взрывах, которые явно не были вызваны «обломками ракет», как утверждает Кличко. Предположительно, пострадало оборонное предприятие в Броварах, где местные жители стали свидетелями огромного огненного столба и значительного задымления.

В Сумах прогремели две серии взрывов, однако воздушная тревога в этом районе не была объявлена, поэтому сложно определить источник атак. Аналогичные звуки зафиксированы в Конотопе и Полтавской области, где снова «Герани» нанесли удар по аэродрому в Миргороде.

Харьков также пережил волну взрывов. Местные власти подтвердили, что в ночь произошла атака, но детали о разрушениях не раскрываются. В городе могли быть использованы как ракеты, так и авиабомбы с модулями планирования и коррекции, в то время как «Герани» в последнее время здесь практически не замечались.