По словам экспертов, некоторые модификации данных аппаратов могут без труда уничтожать воздушные цели

Осенью прошлого года в Иране был анонсирован новейший беспилотный летательный аппарат Shahed-238. Он сохранил схожую конфигурацию и габариты с Shahed-136, но теперь оснащен компактным турбореактивным двигателем вместо поршневого.

реклама

По информации украинской прессы, в январе 2024 года был зафиксирован первый случай сбития Shahed-238, а уже в феврале эксперты начали анализировать его обломки для более глубокого изучения технологий и характеристик этого дрона-камикадзе.

Западные издания сообщают о некоторых его тактических характеристиках. Так, турбореактивный двигатель Toloue-10 весит примерно 20,5 кг, тогда как поршневая установка MD550 у Shahed-136 весит 17,59 кг. Новый двигатель потребовал установки воздухозаборника на верхней части корпуса и перехода на топливо Jet-A вместо бензина. Это дало возможность увеличить скорость, но одновременно снизило запас топлива и увеличило вес дрона. Максимальный взлетный вес вырос с 250 кг до 380 кг.

Беспилотный летательный аппарат Shahed-238 представлен в трех различных вариантах, каждый из которых адаптирован для выполнения конкретных задач. В его усовершенствованной версии используются инерциальная навигационная система и спутниковое наведение, а также имеется инфракрасная головка самонаведения в носовой части, или, в некоторых модификациях, радиолокационная головка для точной корректировки на финальных этапах полета.

По словам западных экспертов, беспилотник Shahed-238 с тепловой ГСН способен поразить как наземные, так и воздушные объекты. В частности, он может перехватывать воздушные цели, включая американский дрон MQ-9 Reaper, что может стать серьезной проблемой для Соединённых Штатов и их союзников, использующих данные беспилотники.

Длина аппарата составляет 3,5 метра, размах крыла – 3 метра. Максимальная скорость полета достигает 600 км/ч, а при пикировании на цель – свыше 700 км/ч. Его рабочая высота составляет 9100 метров, а время в воздухе – до 2 часов. Масса дрона составляет 380 кг, из которых 50 кг отводится под боевую часть.