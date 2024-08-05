Согласно опубликованной информации, речь идёт, как об автомобилях, так и о мотоциклах

Санкт-Петербург стал первым городом в России, где начали штрафовать водителей автомобилей и мотоциклов за излишний шум от их транспортных средств. Как сообщает официальный канал регионального МВД в своём Telegram-канале, владельцам таких машин может угрожать аннулирование регистрации в ГИБДД. Всего за выходные 15 человек уже были наказаны.

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В ведомстве уточнили, что сотрудники ГИБДД измеряют уровень шума, создаваемого транспортом, с помощью специального сертифицированного оборудования. Для привлечения водителей к ответственности применяются две статьи Кодекса об административных правонарушениях: 8.23 - запрет на эксплуатацию транспорта с превышением допустимого уровня шума и 12.5 - ответственность за изменения в конструкции транспортного средства.

Согласно последним данным, водителям автомобилей и мотоциклов выдается предписание на устранение недостатков в течение 10 дней. В данной ситуации речь идет о слишком громкой кастомной выхлопной системе. Если обязательства не будут выполнены, регистрация транспортного средства будет признана недействительной. Следовательно, передвигаться на таком автомобиле или мотоцикле станет невозможно, что может привести к штрафам в размере от 500 рублей до лишения водительских прав на срок до трех месяцев.

Летом минувшего года государственные учреждения планировали значительно ужесточить наказания за превышение уровней шума. В первом чтении был предложен законопроект, который устанавливает штрафы в диапазоне от 5 до 30 тысяч рублей. Собирались фиксировать нарушения с помощью дорожных камер, оснащенных шумомерами. Однако, судя по отсутствию прогресса в этом направлении, эти камеры все еще не прошли сертификацию.