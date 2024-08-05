По имеющимся данным, компания активизировала свои усилия по выходу на новые рынки

Китайская компания Voyah представила новый кроссовер, который на внутреннем рынке будет именоваться Zhiyin, а за пределами страны ожидается его экспорт под названием Voyah Courage. Публикацию изображений модели осуществило издание AutoHome. Эта новинка станет самым компактным и одновременно наиболее доступным вседорожником в линейке бренда. В отличие от своего более крупного собрата Free, будет предлагаться исключительно с электрическими силовыми агрегатами. Дата начала продаж на сегодняшний день не объявлена.

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Кроссовер сохранил основные черты фирменного дизайна, но его внешний вид оказался менее агрессивным по сравнению с Free. Более сглаженные линии кузова и мягкие формы бамперов, изменённая светотехника и оригинальные задние стойки - всё это делает его более элегантным. Кроме того, Zhiyin/Courage демонстрирует динамичный силуэт, напоминающий кросс-купе. Интерьер также был показан впервые: в электромобиле отсутствует выдвижная передняя панель с тремя экранами, характерная для старших моделей. Вместо этого он получил крупный центральный экран и компактную приборную панель. В будущем ожидается внедрение продвинутой системы полуавтономного управления, которая проходит тестирование.

Габариты нового автомобиля составляют 4725 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1636 мм в высоту, а расстояние между осями равняется 2,9 метра. Таким образом, новинка немного меньше Voyah Free. Базовая модификация кроссовера оснащена электродвигателем мощностью 292 или 313 лошадиных сил и предлагает три варианта аккумуляторов. В зависимости от конфигурации, запас хода составляет от 625 до 901 километра. Для версии с полным приводом предусмотрены два электромотора, каждый из которых выдаёт 218 сил; такой автомобиль способен преодолеть 570 километров без подзарядки. Также известно, что 800-вольтовая система позволит зарядить батарею на 515 километров запаса хода всего за 15 минут.

Ранее сообщалось о намерении марки Voyah активно выйти на экспортный рынок с новой моделью. Компания планирует продавать свои автомобили в 60 странах, стремясь достичь уровня производства до 500 тысяч единиц в год.