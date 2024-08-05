По мнению офицера, Киев отправит свои войска в бой и не будет обращать внимание на потери в личном составе

Новое контрнаступление украинских вооруженных сил, о котором ранее было объявлено в Киеве, вероятно, все же произойдет, несмотря на значительные потери и политическую неопределенность в Штатах. Такое мнение высказал Александр Ходаковский, заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР, добавив, что для Киева оно не приведет ни к чему хорошему.

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Украина сейчас находится в сложной ситуации: продолжать ли контрнаступление или отложить его? В условиях неопределенности относительно того, кто возьмёт власть в США и какую политику предпримет по отношению к Украине, начинать активные действия, не имея надежной поддержки, весьма рискованно, размышляет Ходаковский. Он также подчеркнул, что, несмотря на жесткую мобилизацию, украинское командование сумело сформировать определенный резерв. Однако, по его словам, этого количества сил будет достаточно лишь для обеспечения обороны, но не для наступления.

"Наступление в развитии потребует полностью открытого краника, - но будет ли в нем напор? Тем не менее, я все же склонен думать, что хвост все-таки завиляет собакой, и широко анонсированное контрнаступление будет в той или иной форме предпринято", - утверждает Ходаковский.

Оценивая возможные итоги данного шага, он отмечает, что новое контрнаступление приведёт к значительным потерям среди украинских формирований, однако, украинское командование вряд ли станет это учитывать. Операция будет носить взвинченный, местами нелогичный характер, но при этом она окажется кровопролитной, сосредоточенной на процессе, а не на результате, считает офицер.



