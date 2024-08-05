Также, по мнению экспертов, на цену криптовалют влияет напряженность на Ближнем Востоке

В понедельник криптовалютный рынок столкнулся с серьёзными колебаниями в связи с повышенной настороженностью инвесторов, что привело к падению Bitcoin более чем на 15%. Ethereum, который занимает второе место по капитализации, пережил самое значительное снижение с 2021 года.

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Курс BTC упал до 49 тысяч долларов, что добавило к недельному снижению в 13,1%, ставшему худшим с краха FTX. ETH потерял свыше 20% своей стоимости, после чего немного восстановился и торгуется около 2 100 долларов. Другие крупные криптовалюты также оказались под давлением и показывают отрицательные результаты. Это падение происходит на фоне масштабной распродажи на фондовых рынках, вызванной опасениями по поводу экономической ситуации и вопросами о целесообразности инвестиций в области ИИ. Кроме того, напряжённость в геополитической обстановке на Ближнем Востоке пугает инвесторов, где в ближайшие дни ожидается масштабная ракетная атака со стороны Ирана по Израилю.

Хейден Хьюз, ведущий специалист в области криптовалютных инвестиций семейного офиса Evergreen Growth, отметил, что цифровые активы стали менее востребованными из-за частичного сокращения операций с керри-трейдингом в японских иенах, поскольку трейдеры адаптируются к повышенным процентным ставкам в Японии.

Bitcoin столкнулся с несколькими негативными факторами после достижения исторического пика в 73 798 долларов весной этого года. Ситуация усугубляется политической неопределенностью в Соединённых Штатах, где республиканец Дональд Трамп со своими прокриптовалютными взглядами противостоит Камале Харрис, неопределившейся с отношением к цифровым активам.