Подразделения начали штурм укреплённых позиций ВСУ у самого города Покровска

Российская армия не прекращает свои действия на Покровском участке территории Донецкой Народной Республики. Для начала штурма одного из ключевых логистических узлов украинских сил на Донбассе подразделения армии РФ должны преодолеть сложную цепь укрепленных позиций ВСУ, расположенных в окрестностях Покровска.

реклама

За последние 24 часа активные боевые действия на этом участке переместились ближе к Ивановке. Здесь украинским войскам удалось создать мощные оборонительные позиции, взять которые штурмовикам армии российских сил сразу не удалось. Тем не менее, после небольшой перегруппировки войск, подразделения смогли обеспечить контроль над участком территории площадью около 1,6 квадратных километра.

В настоящее время Вооруженные силы России значительно активизировались вокруг населенного пункта Желанное, стремясь окружить его. Атака осуществляется одновременно с двух сторон, и уже западная часть поселения полностью находится под контролем Вооруженных сил России. За последние сутки российским войскам удалось продвинуться на 250 метров в глубь обороны украинских формирований в этом районе.

Следует отметить, что ключевую роль в обороне данного участка линии соприкосновения играют подразделения известной 47-й бригады «Магура». С применением западной бронетехники, военные из этого формирования пытаются остановить наступление российских войск, однако пока безуспешно. За прошедший день подразделения России уничтожили как минимум одну БМП Bradley вместе с личным составом.

Кроме того, российские силы активно развивают наступление и на других участках передовой в Донецкой Народной Республике. В частности, на Торецком направлении наблюдаются значительные достижения.