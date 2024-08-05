По мнению представителей компании, все необходимые приборы должны быть аккуратно встроены в интерьер и должны иметь ограниченную функциональность

Компания Porsche не собирается следовать современному тренду установки крупных экранов в свои автомобили. Кроме того, производитель не планирует интеграцию управления основными функциями в мультимедийные системы, предпочитая традиционные механические переключатели. Такую информацию озвучил главный дизайнер марки, Михаэль Мауэр, в интервью австралийскому изданию Drive.

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По словам Мауэра, экраны в автомобилях должны быть органично встроены в интерьер, а не представлять собой отдельные устройства, как планшеты. Важным элементом фирменного стиля Porsche остаётся ориентация интерфейса на водителя. Дизайнер также добавил, что использование сенсорных экранов для изменения настроек при движении на высоких скоростях или по извилистым маршрутам может быть неудобным. В актуальных моделях Porsche, таких как третье поколение лифтбека Panamera и полностью электрический кроссовер Macan, предусмотрено до трёх экранов: округлый приборный щиток, центральный сенсорный экран и отдельный монитор для сидящего рядом пассажира. Все эти элементы аккуратно вмонтированы в переднюю панель, не выступая над ней.

В конце прошлого месяца Porsche зарегистрировал в Германии интересный руль, напоминающий штурвал, который призван увеличить безопасность в его самых мощных моделях. Вокруг центральной эмблемы бренда расположены четыре небольших дисплея, на которых отображается важная информация для водителя, уменьшая необходимость частого взгляда на другие экраны. Штурвал имеет выраженный спортивный дизайн, однако, согласно патентным документам, он может быть применен и в обычных дорожных автомобилях.

Издание предполагает, что такой руль может появиться на высокопроизводительных спорткарах, таких как купе 911 GT2 RS, которое должно вернуться в обновленном варианте семейства 992.2, или на электрическом гиперкаре, вдохновленным концептом Mission X.