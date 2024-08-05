В США рассматривают расширение лицензирования, чтобы компании опирались именно на "Белый список" в вопрос торговых отношений

Соединённые Штаты внедрили строгие санкции, чтобы предотвратить доступ Китая к современным чипам, опасаясь их применения в военных технологиях. Однако множество китайских предприятий по-прежнему способны приобретать передовое американское оборудование, несмотря на строгие меры экспортного контроля, принимаемые такими компаниями, как Nvidia. По последним сведениям, Китаю удалось найти обходной путь - создавать новые фирмы для торговли высокими технологиями, которые планируется закрывать после достижения целей.

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Как сообщает New York Times, было зафиксировано множество сделок, относящихся к графическим процессорам и другим аппаратным средствам на сумму до 103 миллионов долларов. Среди покупателей оказались как государственные структуры, так и компании, попавшие под санкции и имеющие связь с китайским военно-промышленным комплексом. Не имеется доказательств, что производители напрямую поставляли свою продукцию в Китай, так как ни одна фирма не может полностью контролировать свою дистрибьюторскую сеть. Ситуация для США осложняется и тем, что существует возможность быстрого создания новых компаний для закупки чипов до наложения санкций.

После срыва контрактов с Sugon, некоторые бывшие менеджеры основали Nettrix, которая быстро заняла лидирующие позиции среди китайских производителей серверов ИИ. Поскольку данная компания является достаточно молодой, у США, вероятно, не было возможности произвести проверку её деятельности и биографии. В то же время такие гиганты, как Nvidia, Intel и Microsoft уже начали сотрудничество с ней, не нарушая действующих американских законодательных норм.

Единственным способом, которым администрация могла бы значительно снизить количество китайских бэкдоров в торговле, является введение лицензирования для покупателей. Лишь те, кто будет включен в специальный список, смогут легально приобретать эти полупроводники. Однако многие игроки на рынке выступают против усиливающихся запретов, утверждая, что они наносят больший вред американским компаниям, чем приносят пользы.



