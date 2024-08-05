GoSun разработала специальный набор солнечных панелей, который можно будет разместить прямо на транспортном средстве

Американская компания GoSun презентовала инновационное решение для зарядки электромобилей - EV Solar Charger. Это складной набор солнечных панелей, который покрывает большую часть автомобиля и одновременно защищает его интерьер от перегрева в жаркие дни. Предзаказ на новинку уже открыт, с возвратным депозитом в 250 долларов.

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Панели складываются гармошкой и помещаются в контейнер толщиной 12,7 см, устанавливаемый на крыше электроавтомобиля. В крышке контейнера располагается 200-ваттная солнечная панель, что позволяет получать часть энергии даже во время движения. Однако, основная зарядка осуществляется именно на парковке, когда дополнительные панели развертываются от передней до задней части автомобиля. Это увеличивает площадь покрытия в шесть раз и мощность до 1,2 киловатта.

EV Solar Charger подключается к зарядному порту электромобиля с помощью 120-вольтового кабеля. В разложенном состоянии система может выдерживать порывы ветра до 50 км/ч, а с 32-килограммовым контейнером на крыше можно двигаться со скоростью до 160 км/ч. Инженеры GoSun подсчитали, что их решение обеспечит владельцам электрокаров 16–32 бесплатных километров в день, а в идеальных условиях до 50.





Планируется, что поставки зарядного устройства EV Solar Charger начнутся в 2025 году. Его стоимость составит приблизительно 3000 долларов, что равно 257 тысячам рублей, при этом американские покупатели смогут воспользоваться налоговым вычетом в размере 30% благодаря федеральной программе. Компания намерена зарегистрировать патенты на устройство в США и Китае, и заявки на патенты уже поданы в соответствующие органы этих стран и находятся на стадии рассмотрения.

Идея интеграции солнечных панелей в кузов электромобиля не нова. Например, в 2017 году немецкая компания Sono Motors представила концепцию Sion, которая, теоретически, могла бы обходиться без подзарядки от внешних источников, так как почти целиком покрыта солнечными панелями. Два года назад была показана версия Sion, готовая к производству, но серийный минивэн с начальной ценой 25 тысяч евро так и не поступил в продажу: в 2023 году разработчики закрыли проект, так и не собрав достаточно средств через краудинвестинг.