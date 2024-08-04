Двигатель данной модели пришлось немного урезать в сравнение с базовой версией автомобиля

Aston Martin начал тестирование нового гоночного спортпрототипа для соревнований на стойкость - Valkyrie AMR-LMH. Компания выпустила короткий видеоролик, демонстрирующий автомобиль в специальной камуфляжной окраске, который проходит испытания на трассе. В видео слышен звук 6,5-литрового двигателя V12, созданного фирмой Coworth.

реклама

Модель Aston Martin Valkyrie AMR-LMH создана для соревнований в самых престижных классах двух выдающихся серий - Чемпионата мира по гонкам на выносливость и американского IMSA WeatherTech SportsCar Championship. К числу её соперников относятся прототипы, такие как Toyota GR010 Hybrid, Peugeot 9X8, Ferrari 499P, Acura ARX-06, BMW M Hybrid V8, Cadillac V-Series.R, Porsche 963, Alpine A424 и Lamborghini SC63.





Гоночная "Валькирия" создана на базе шасси дорожного гиперкара с улучшенными аэродинамическими характеристиками. Ее силовая установка не имеет электрических компонентов, а внутренний ДВС, который в гражданских версиях развивает свыше 1000 лошадей, значительно дефорсирован из-за ограничения FIA, не позволяющего превышать мощность в 680 лошадок.

Как в WEC, так и в IMSA Aston Martin Valkyrie AMR-LMH станет единственным автомобилем, основанным на серийной модели, а также единственным спортпрототипом с двигателем V12 - остальные команды используют свои V6 и V8. Британский бренд начнет процесс прокачки нового болида этой осенью, а гоночный дебют запланирован на 2025 год. Пока что неясно, примет ли "Валькирия" участие в январской гонке в Дейтоне, открывающей сезон IMSA, но она точно планирует участвовать в «Ле-Ман 24 часа», где в последние два года побеждала команда Ferrari.