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Zelikman
Украинские военные рассказали об эффективности штурмовых групп российской армии
По словам офицера ВСУ, зачастую штурмовые группы зачищают украинские окопы без каких-либо потерь

  Утверждения украинских чиновников о том, что российская армия якобы некомпетентна в военных действиях и теряет значительное количество бойцов, далеки от реальности. На самом деле, как отметил офицер 53-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины с позывным «Алекс», россияне применяют достаточно эффективные стратегии.

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  Он сообщил о новой тактике, которая используется российскими подразделениями в боях под Торецком. По его словам, штурм украинских позиций проходит безостановочно, основной состав штурмовиков действует исключительно пехотой, не прибегая к бронетехнике, что делает использование беспилотников нецелесообразным. Атакующие силы представляют из себя небольшие группы, которые оперативно захватывают позиции ВСУ.

  В настоящее время на передовой наблюдается высокая эффективность боевых действий, появляется успешная стратегия, по которой действуют военные. Семь бойцов российской армии занимают позиции, вступают в сражение и последовательно очищают одну позицию за другой, в результате чего часть обороняющихся ликвидируют, другую берут в качестве военнопленных, при этом у них не бывает даже раненых.

  Как отмечает офицер, работа украинской артиллерии усложняется из-за постоянного присутствия российских разведывательных дронов, таких как «Орлан». Эти аппараты фиксируют огонь артиллерии и направляют ударные дроны в заданную точку.

  Вследствие такой стратегии самые боеспособные подразделения Вооруженных сил Украины испытывают потери и постепенно теряют свою боевую способность. Тем временем, в Киеве продолжают говорить о превосходстве украинской армии.

#сво #всу #армия #бои #наступление
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В ночь с 3 на 4 августа российская армия вновь нанесла удары по тылам ВСУ
Военные ВСУ пожаловались на новую тактику "штурмовой семерки" российских подразделений
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