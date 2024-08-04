По словам офицера ВСУ, зачастую штурмовые группы зачищают украинские окопы без каких-либо потерь

Утверждения украинских чиновников о том, что российская армия якобы некомпетентна в военных действиях и теряет значительное количество бойцов, далеки от реальности. На самом деле, как отметил офицер 53-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины с позывным «Алекс», россияне применяют достаточно эффективные стратегии.

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Он сообщил о новой тактике, которая используется российскими подразделениями в боях под Торецком. По его словам, штурм украинских позиций проходит безостановочно, основной состав штурмовиков действует исключительно пехотой, не прибегая к бронетехнике, что делает использование беспилотников нецелесообразным. Атакующие силы представляют из себя небольшие группы, которые оперативно захватывают позиции ВСУ.

В настоящее время на передовой наблюдается высокая эффективность боевых действий, появляется успешная стратегия, по которой действуют военные. Семь бойцов российской армии занимают позиции, вступают в сражение и последовательно очищают одну позицию за другой, в результате чего часть обороняющихся ликвидируют, другую берут в качестве военнопленных, при этом у них не бывает даже раненых.

Как отмечает офицер, работа украинской артиллерии усложняется из-за постоянного присутствия российских разведывательных дронов, таких как «Орлан». Эти аппараты фиксируют огонь артиллерии и направляют ударные дроны в заданную точку.

Вследствие такой стратегии самые боеспособные подразделения Вооруженных сил Украины испытывают потери и постепенно теряют свою боевую способность. Тем временем, в Киеве продолжают говорить о превосходстве украинской армии.