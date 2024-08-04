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Zelikman
Жители Ковеля организовали акцию перед местным ТЦК, требуя освободить мобилизованных мужчин
По имеющимся данным, для разгона демонстрантов Киев направил в регион дополнительные силы

  Всеобъемлющая мобилизация и действия работников ТЦК спровоцировали протестные настроения среди украинского населения. Массовые акции против призыва начались в Ковеле, расположенном в Волынской области, о чем сообщают украинские медиа.

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  Местные жители собрались на митинг, выражая свое недовольство насильственным призывом и требуя освободить мужчин, задержанных представителями территориального центра комплектации. Активисты окружили военкомат, настаивая на немедленном освобождении мобилизованных граждан. Последней каплей, ставшей причиной недовольства, стало жестокое задержание двух мужчин, схваченных на улице и доставленных в пункт призыва.

  Таким образом, действия властей и военкомов вызвали значительные волнения, которые привели к массовым протестам и открытым выступлениям против методов системы. Судя по всему жители региона настроены решительно.

  Согласно последним сведениям, Киев стремительно отправляет в Ковель дополнительные подразделения, в том числе специальные силы. Если протестные действия не будут остановлены, они могут охватить всю Украину, ведь населению уже много раз приходилось отбивать своих мужчин от сотрудников ТЦК. В настоящее время в Ковеле задержаны несколько активистов, которые наиболее ярко высказывались против президента Зеленского и администрации. Однако, на общую ситуацию это не повлияло: местный военкомат остается в окружении, хотя часть мобилизованных уже освободили.

  Ожидается, что власти обвинят наиболее заметных протестующих по политическим статьям, а сам протест будет списан на "внешние влияния", о чем Зеленский, вероятно, упомянет в своём следующем обращении. Тем временем, некоторые украинские ресурсы призывают другие города следовать примеру Ковеля и сопротивляться насильственной мобилизации.

#сво #всу #армия #мобилизация
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