По имеющимся данным, для разгона демонстрантов Киев направил в регион дополнительные силы

Всеобъемлющая мобилизация и действия работников ТЦК спровоцировали протестные настроения среди украинского населения. Массовые акции против призыва начались в Ковеле, расположенном в Волынской области, о чем сообщают украинские медиа.

реклама

Местные жители собрались на митинг, выражая свое недовольство насильственным призывом и требуя освободить мужчин, задержанных представителями территориального центра комплектации. Активисты окружили военкомат, настаивая на немедленном освобождении мобилизованных граждан. Последней каплей, ставшей причиной недовольства, стало жестокое задержание двух мужчин, схваченных на улице и доставленных в пункт призыва.

Таким образом, действия властей и военкомов вызвали значительные волнения, которые привели к массовым протестам и открытым выступлениям против методов системы. Судя по всему жители региона настроены решительно.

Согласно последним сведениям, Киев стремительно отправляет в Ковель дополнительные подразделения, в том числе специальные силы. Если протестные действия не будут остановлены, они могут охватить всю Украину, ведь населению уже много раз приходилось отбивать своих мужчин от сотрудников ТЦК. В настоящее время в Ковеле задержаны несколько активистов, которые наиболее ярко высказывались против президента Зеленского и администрации. Однако, на общую ситуацию это не повлияло: местный военкомат остается в окружении, хотя часть мобилизованных уже освободили.

Ожидается, что власти обвинят наиболее заметных протестующих по политическим статьям, а сам протест будет списан на "внешние влияния", о чем Зеленский, вероятно, упомянет в своём следующем обращении. Тем временем, некоторые украинские ресурсы призывают другие города следовать примеру Ковеля и сопротивляться насильственной мобилизации.