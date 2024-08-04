По информации источников, данный чип должен будет составить конкуренцию таким решением, как Qualcomm Snapdragon X, Intel Core Ultra и Apple M3

Чип следующего поколения Kirin от Huawei, по информации источников, будет применять унифицированную архитектуру памяти (UMA), аналогичную кремниевым чипам серии M от Apple и процессорам Intel Core Ultra. Это подразумевает, что оперативная память будет интегрирована в процессоры Kirin нового поколения, делая ее доступной как для графического, так и для центрального процессора. Пользователь Weibo под псевдонимом Fixed Focus Digital, который ранее предсказывал сравнимую с Apple M3 производительность процессора Kirin с ядрами Taishan V130, отметил, что этот чип разработан для ИИ-решений, а пропускная способность памяти вдвое выше, чем у предшествующих ПК-чипов.

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Huawei оставалась одним из ведущих смартфонных брендов до введения американских санкций за её связи с Пекином, что замедлило процесс производства собственных чипов. Без доступа к последним разработкам Qualcomm и Intel, а также к передовым производственным мощностям TSMC, компания была вынуждена сосредоточиться на собственных исследований.

Теперь Huawei производит чипы на своей родине, как, например, Kirin 9000S с 7-нм технологией SMIC, однако, всё же имеется значительное отставание от чипов с более современными производственными узлами от TSMC.

Тем не менее, в другом сообщении на Weibo компания Fixed Focus Digital утверждает, что скорость работы локальных моделей ИИ зависит от пропускной способности памяти, и применение унифицированной памяти UMA-DRAM на чипе значительно повысит производительность по сравнению с текущими процессорами, используемыми в Windows. Это может указывать на то, что Huawei разрабатывает чип для конкуренции с процессором Qualcomm Snapdragon X, обладающим 45 TOPs NPU. Однако, даже если Huawei удастся создать чип сопоставимой производительности с SoC от Apple и Qualcomm, остаются сомнения относительно его способности интегрировать ИИ функции в Microsoft.

Американские законодатели не только блокируют поставки передовой технологии в Китай, они намерены также изолировать восточноазиатский рынок от американского программного обеспечения ИИ. Невзирая на множество утечек, единственный способ узнать, сможет ли чип Huawei конкурировать с ведущими решениями Apple, - провести публичные тесты и оценить результаты.